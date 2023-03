”Snygghetsstudien” fortsätter granskas – Lunds universitet startar egen utredning

”Student beauty and grades under in-person and remote teaching” heter doktoranden Adrian Mehics artikel som fastslog att manliga lärare ger bättre betyg till snygga kvinnliga studenter – om de får ses i verkligheten. Under pandemin – när majoriteten av undervisningen var på distans – så påverkades dock de kvinnliga studenternas betyg till det sämre.

Många kände sig kränkta

Artikeln anmäldes av både personal och elever på LTH – som var de som undersöktes. Dels för att studenterna inte visste om att deras öppna profilbilder på sociala medier bedömdes av en jury och att det var för lätt att känna igen varje enskild student.

Friades av ÖNEP

Men Önep, överklagandenämnden för etikprövning, friade Adrian Mehic. Nämnden menar att den data som samlats in om studenterna, alltså deras ålder, kön, betyg och fotografier, inte är känsliga personuppgifter. Men Lunds universitet fortsätter sin granskning:

– Nämnden för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet har uppdragit till en sakkunnig att genomföra en förberedande undersökning, skriver Carina Wickberg som är sekreterare vid nämnden i ett mejl till SVT.

Kritiserar universitets ledning

Efter friandet från Önep JO-anmälde Adrian Mehic flera personer inom universitetet för att de inte förhållit sig opartiska.

– Man är fullständigt desperat på att hitta något som kan diskvalificera studien. Men jag har blivit friad av den oberoende nämnden. Så jag fäster ingen vikt vid Lunds universitets interna processer.

