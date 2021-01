Vändningen: Demenssjuke mannen får nu plats på boende

Den demenssjuke mannen, som är över 90 år gammal, har ofta kommit på nätterna och ringt på dörrklockan och bankat på barnfamiljens fönster. Både mannens anhöriga och den drabbade familjen har försökt få hjälp under hösten men besöken har fortsatt.

Skulle få vänta flera månader på boende

Samma dag som SVT Nyheter intervjuar enhetschefen Anne Sögaard på Malmö kommun får mannen plats på ett korttidsboende. De anhöriga fick i december besked om att det skulle dröja tre till fyra månader innan han skulle få plats på ett boende.

– Jag har inte räknat med att det skulle gå så här fort. Det var jag inte beredd på. Vi tänkte att vi får vänta i tre månader på ett boende och nu är pappa på ett korttidsboende och han har också fått erbjudande om en lägenhet på ett demensboende. Jag blev förvånad att det gick så fort, säger dottern och skrattar.

”Har inte förstått vad han gjort”

Den demenssjuke mannen har bott i sin lägenhet i 55 år. Nu får han flytta och dottern är glad att det nu har löst sig. Under tisdagen tittade dottern på en lägenhet i ett demensboende som mannen blivit erbjuden.

– Jag har tittat på lägenheten och det ser bra ut. Det blir väl att han flyttar dit. Jag är nöjd nu, säger dottern.

Dottern säger att hennes pappa inte förstår att han har stört barnfamiljen med sina nattliga besök och att hans demenssjukdom har förvärrats snabbt det senaste året. Men i övrigt är pappan frisk och pigg.

– Min far har levt länge men han är en riktig friskus som aldrig varit sjuk. Det är inget som biter på honom. Så han mår bra trots allt. Trots hans demens så är han väldigt nöjd med livet i sin lilla bubbla. Han har inte förstått vad han gjort under sina under sina nattliga promenader, säger dottern.