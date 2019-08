Ribersborgsmordet: Människor i panik flydde in i cykelaffär

Dörrarna stod som vanligt öppna på en närliggande cykelaffär. Personalen arbetade och var ovetandes om vad som hänt när flera personer rusade in i butiken. Några skräckslagna personer gömde sig bakom disken och andra sprang in i verkstaden. Personalen hjälpte även en mamma med barnvagn som försökte ta sig in genom dörren.

När personalen väl förstod att det varit skottlossning så stängdes alla dörrar som vetter ut mot gatorna.

– Vi försökte att ta det lugnt och lugna ner folk. Bjuda dem på vatten, någonstans att sitta och ta hand om dem, berättar Björn Mikosch, cykeltekniker.