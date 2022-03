Migrationsverkets vädjan: Behöver 4 000 sovplatser i Skåne

Enligt en begäran som Migrationsverket skickade till länsstyrelsen i Skåne behövs totalt 4000 evakueringsplatser varav 1000 omedelbart.

– Vår bedömning är att resultatet av vårt redan påbörjade upphandlingsarbete av nya bostadsplatser inte ger resultat i den takt som behovet ökar. Därför vänder vi oss till kommunerna för hjälp, säger Magnus Önnestig, operativ chef på Migrationsverket.

Länsstyrelsen ska nu inventera kommunernas kapacitet och deras omedelbart tillgängliga sovplatser. Därefter ska Migrationsverket sammanställa och se vilka kommuner som kan hantera evakueringsplatser.

– Kapaciteten är direkt kopplad till kommunens storlek och antalet invånare man har vad gäller tillgång till tillfälliga boendeplatser. Det kan vara idrottslokaler, mässhallar, tillfälliga campingplatser eller liknande där kommunen är ansvarig, säger Patrik Åkesson, chef för länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning i Skåne.

”Har trillat in svar”

Det är i nuläget oklart vilka skånska kommuner som erbjuder evakueringsplatser. Under onsdagsförmiddagen hade ett tiotal kommuner svarat.

– Vi kommer ha den bilden under dagen när vi ser att det är fler som har svarat. Vi har fått svar löpande sedan i tisdags och under dagen har det trillat in svar, säger Patrik Åkesson.

”Behöver mer information från Migrationsverket”

– Vi har skickat över en lista på idrottshallar som vi skulle kunna erbjuda nu, säger Rebecca Bichis, avdelningschef för boende, tillsyn och service på Malmö stad.

Redan under natten mot onsdag kunde Malmö stad erbjuda plats åt 200 flyktingar i kommunen. I nuläget räknar man med att kunna ta emot ett hundratal till, om Migrationsverket bistår med bemanning.

Migrationsverket ber ju om totalt 4000 platser i Skåne. Kan ni skala upp för att ta emot fler?

– Just nu löser vi det vi kan, men för att kunna lösa det mer stabilt och på längre sikt så behöver vi få mer information om vad Migrationsverket behöver, utöver själva lokalerna, säger Rebecca Bichis.