Misstänkt skottlossning i Kristianstad

Polisen larmades till Snapphanevägen i Kristianstad sent under fredagskvällen efter fleratlet larm om misstänkt skottlossning. Ingen person uppges ha skadats, men flera hylsor ska ha hittats och tagits in för analys. Polisen sökte av området med hundförare och spärrade av plasten.



Avspärringen är nu hävd. Ingen är gripen i nuläget och polisen rubricerar händelsen som grovt vapenbrott. Polisen söker vittnen till händelsen.