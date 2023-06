Mordförsök med traktor – åtalad har släppts

– Om tingsrätten hade övervägt att fälla honom för mordförsök då tror jag inte att de hade släppt honom, säger mannens försvarsadvokat Anders Elison.

Troligtvis kommer dock 56-åringen att dömas för någon form av brott, säger advokaten.

– Han döms sannolikt för någonting och då blir det väl i sådana fall ett misshandelsbrott, säger Anders Elison.

Det var under mellandagarna i fjol som kvinnan ska ha blivit släpad efter en traktor. Hon lämnades kvar ute under natten och hittades under morgonen den 29 december kraftigt nedkyld. Kvinnan ska ha drabbats av hjärtstopp och hud hade skrapats av kroppen. Hon fördes till sjukhus för vård och överlevde.

Mannen har suttit häktad sedan nyårsafton. Åklagaren ville efter onsdagens förhandling ha mannen fortsatt häktad på grund av bland annat flyktfara, men rätten valde att häva häktningen.

-Han har suttit häktad jättelänge, så en stor del av straffet är möjligtvis avtjänat, säger Anders Elison.

När åtal väcktes var grov misshandel åklagarens alternativa yrkande.

Domen kommer den 21 juni.