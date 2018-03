Mycket jobb kvar innan Vångavallen är spelklar

Det jobbas febrilt inför premiären mot IFK Göteborg på påskafton den 1 april. När fotbollförbundet kom på besök var Vångavallen långt ifrån redo att möta kraven för allsvenskt spel.

– Jag känner likadant när jag tittar ut, att det fortfarande är mycket saker som ska göras, säger Mattias Kronvall, sportchef i allsvenska nykomlingen Trelleborgs FF.

Handlar om säkerhet

Mycket handlar om säkerhet. Bortasupportrarnas ofärdiga läktare ska byggas in med stängsel, alla ytor ska asfalteras, bara för att nämna ett par saker.

Under rundvandringen var det mycket fokus på hur Vångavallen ska klara en så kallad högriskmatch, som premiären mot IFK Göteborg med många stökiga bortasupportrar. De ska bussas in till parken bakom Vångavallen och in på arenan via en egen ingång. Ett stort antal kameror ska monteras för att filma läktarsektionerna.

Entreprenörerna har lovat att Vångavallen ska bli klar i tid. De jobbar från tidig morgon till sen kväll. Under tiden har ett tält satts upp över planen för att få tjälen ur marken och kanske gräset att växa.

Lämnar inga kommentarer

Fotbollförbundets representanter vill under slutbesiktningen inte lämna några kommentarer. De berättar att de ska skriva ett protokoll från slutbesiktningen och sen ska tävlingskommittén avgöra om det tillåts spel. Men sportchefen säger att han är lugn.

– Det kändes positivt innan mötet och det känns fortfarande positivt, säger Mattias Kronvall, som tror att TFF kommer få klartecken men med några dispenser för åtgärder som inte hunnits med.

TFF tror på fullsatt redan i premiären, det vill säga 7500 åskådare inklusive 2000 göteborgsfans.