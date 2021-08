Nio dagars tågstopp mellan Malmö och Lund

Tågstoppet kommer inledas kl 02:00 den 28 augusti och pågå till kl 02:00 den 6 september.

– Det är två nya broar som ska skjutas på plats vid den nya stationen Klostergården i Lund, säger Sara Lindström, presskommunikatör på Trafikverket.

Det är i samband med att Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår som tågstoppet kommer att ske.

Ersättningsbussar

All tågtrafik norrifrån kommer att stanna och vända i Lund och nästan all trafik från söder kommer att stanna vid Malmö C.

– Vi har beställt gott om bussar som kommer att gå mellan Malmö och Lund var femte minut i rusningstrafiken, säger Mats Olsson, verksamhetsutvecklare på SKånetrafiken.

Pågatåg från Malmö som stannar i Burlöv, Åkarp och Hjärup kommer att nå fram till sina stationer och sen ersättas med buss vidare till Lund.

Inställda tåg på Lommabanan ersätts av buss mellan Kävlinge och Malmö.

Klart 2023

Även förra sommaren var det ett längre tågstopp och E6 har också stängts av eftersom projektet också omfattar en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Bygget startade hösten 2017 och de fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas vara i full drift i december 2023.

Se när den gamla järnvägen kapades och de tillfälliga spåren lades på plats förra året: