Nödhjälp till Ukraina fast i Malmö

– Våra lastbilar tar sig för närvarande inte över gränsen mellan Polen och Ukraina men vi fortsätter samla in förnödenheter i väntan på ett eldupphör, säger Barnmissionens Bo Wallenberg framför en av flera strandade containrar på organisationens lastplats i Malmö.

Barnmissionen är den största svenska välgörenhetsorganisationen med verksamhet i Ukraina och inflödet av skänkta gåvor är just nu stort.

– Under det senaste dygnet har 127 000 kronor strömmat in enbart via Swish. Det är exceptionellt mycket pengar på så kort tid och visar att solidariteten är stark med Ukrainas folk, säger Bo Wallenberg.

Se videon om Barnmissionens arbete för att hjälpa till i krigets Ukraina.