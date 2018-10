Höstväder på väg mot Skåne

Idag drar ett riktigt ruskväder in västerifrån över Skåne. Ett kraftigt regn kommer att hålla i sig under flera timmar mitt på dagen, och när det drar bort kommer det att blåsa upp. Lokala skurar kan även förekomma under kvällen, och fortsätta sporadiskt under resten av veckan.

Kan ha startat

Men hur mycket det än känns som höst ute så är den meteorologiskt sett inte här än – vad vi vet. Efter fem dygn med en medeltemperatur som inte överstiger tio grader vet man att det är höst, och då räknas det som att den började det första av de fem dygnen.

– Det är bekräftat att den skånska hösten inte kommer att ha sin start i september, men den kan få startdatumet första oktober, säger Per Stenborg.

Höstlikt

Delar av Skåne kan ha fått höst, enligt Per Stenborg. I så fall gäller det de inre och norra delarna. Kusterna är alltid senare då den varma havsluften gör att dagstemperaturen stiger.

– Upplevd höst och uppmätt höst är olika saker, det kan kännas som höst när det är ruskigt och mulet men molnen gör att temperaturen inte blir tillräckligt låg under natten för att dygnets medeltemperatur ska sjunka under tio grader, säger Per Stenborg.

Generellt sett är hösten sen i Sverige i år jämfört med det normala. Men efter stormen Knut den 21 september skyndades förloppet på och höstkylan kom snabbt krypande.

– Det har varit betydligt mer höstlikt väder efter Knut, säger Per Stebrog.