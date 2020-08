Sex dagars tågstopp mellan Malmö och Lund

– Vi ska riva en del av det befintliga spåret och måste koppla på en tillfällig bana från Hjärup till strax söder om Åkarp, säger Thomas Hallgren, produktionschef för järnvägen på Trafikverket.

Under tågstoppet kommer ersättningsbussar att sättas in. Dessa kommer att gå var femte minut under rusningstrafik, på morgonen mellan klockan sju och nio, och på eftermiddagen mellan klockan 15 och 17. Övrig tid på dagen kommer bussarna att gå med cirka tio minuters mellanrum. Ersättningsbussarna kommer endast att köras halvfulla för att undvika trängsel.

Vill du cykelpendla på sträckan istället för att ta bilen eller åka buss? Under två veckor hjälper Trafikverket till att guida cyklister på sträckan mellan Malmö och Lund. Guiderna startar varje morgon i både Malmö och Lund och plockar även upp cyklister längs vägen.