Västra hamnen 20 år – ny fotoblogg visar vilka som bor där nu

Den kantades av skandaler och anklagades vara ett lyxprojekt för rika – den europeiska bomässan BO01 som invigdes av kungen i maj 2001.

Men 20 år senare har bomässan utvecklats till ett populärt bostadområde i Malmö, både för de som bor där och för dem som kommer dit för att umgås och bada på sommaren.

– Det som folk säger att de älskar med att bo i Västra hamnen är havet, säger Pernilla Weman, Västra hamnenbo och en av initiativtagarna till kontot Voices of Västra hamnen.

Nya historier varje vecka

Förebilden är fotobloggen Humans of New York som skildrar människor som lever och bor i New York.

– Vi har intervjuat folk i alla åldrar, den yngsta tio år och den äldsta är 85 år. Någon har bott här sedan bomässan medan ett par från Italien bara hade bott här en natt när vi intervjuade dem, berättar Joanna Le Pluart.

Pernilla Weman och Joanna Le Pluart lärde känna varandra när de började simma i Västra hamnen, och skapade kontor tillsammans med Aiste Janciauskaite som fotograferar alla som blir intervjuade. Tanken är att varje vecka publicera nya historier om människorna i Västra hamnen.

– Vi började fråga våra familjer och vänner. Sen har alla vi intervjuat fått nominera en annan Västra hamnenbo, och så har det bara rullat på, säger Pernilla Weman.

Lära känna varandra

Alla berättar olika episoder och anekdoter som har nån slags koppling till Västra hamnen. En del av anekdoterna kommer också Pernilla Weman använda i de guidade turer hon håller i Västra hamnen.

Förhoppningen är att människorna i området ska börja hälsa på varandra och lära känna nya människor i området.

– Jag hoppas att fler ska känna att de har ett ansvar att vara en god granne. Ju större samhörighet det finns i ett område, desto mer trivs människor och vill stanna kvar, säger Pernilla Weman.

I videon ovan kan du bland annat höra en av berättelserna på instagramkontot.