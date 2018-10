Nytt väderomslag – rejäl värme på väg in över Skåne

De senaste dagarna har kylan lägrat sig över Sverige, och bilister har överraskats av snö långt ner i Götaland. Natten till söndagen noterades säsongens lägsta temperatur, med minus 18,3 grader i Pajala. Det kommande dygnet väntas kylan hålla i sig, med minusgrader lokalt även ner över Skåne. Men sedan är varmare luft på väg.

Ovanligt varmt

-Vi har ett lågtryck på väg in från sydväst under måndag kväll och tisdag, och det kommer att föra med sig ganska så mild luft in över Sverige. Då kan temperaturen stiga till över tio grader i södra Götaland, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

I Skåne kan temperaturen lokalt krypa upp till 16–17 plusgrader. Det är i så fall ovanligt varmt för säsongen, enligt Jon Jörpeland. Även i Svealand når temperaturen upp till tiogradersstrecket.

Lågtrycket för även med sig nederbörd och blåst.

-För Götalands del kommer det framför allt att falla som regn, men det här området kommer att röra sig norrut över landet och från Värmland och norrut kommer det att övergå allt mer i snö under tisdag och onsdag.