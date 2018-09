Oxiebornas oro efter bilbränderna

Sedan i slutet av juli har ett tjugotal bilar brunnit i Oxie, senast under natten till måndagen. Under onsdagskvällen bjuder polisen, räddningstjänsten och kommunen in till ett möte på biblioteket dit alla medborgare i Oxie är välkomna för att prata om den senaste tidens händelser.

– Ett hem är ju en synonym för trygghet och säkerhet. Och så händer alla de här tråkiga sakerna, säger Dario Spasojevic.

Bekymrad över bilden

Issa Ahmed är bekymrad över vilken bild allmänheten får av Oxie, och tror att det kommer att bli svårt att få folk att vilja flytta dit.

– Det är inte som att det brinner hela tiden som folk påstår, utan det är ju bilbränder och det är tråkigt. Men Oxie är fortfarande ett bra område, säger han.

”Samma person”

Polisen misstänker att det är samma person som ligger bakom de många bränderna sedan juli. Nu vill Oxieborna se fler poliser patrullera på gatorna för att skapa trygghet.

– Man ser att det är många problematiska ungdomar här, men vad kan man göra som civil? säger Dario Spasojevic.