Polisen efter storbranden i Hästveda: ”Vi vet inte vad som har hänt”

I skogen utanför Hässleholm ser man fortfarande brända träd och aska som ligger på marken. Det är spår efter branden som härjade där under slutet av april. Två dagar efter branden hade startat la polisen ner utredningen trots att de inte visste anledningen bakom.

– Det är vanligt att vi lägger ner utredningen direkt efter. Vi har inte fått in några tips om vad som kan ha hänt. Därför kan vi inte gå vidare. Men skulle vi få in några tips så kan vi starta utredningen igen, säger Per Cederholm, lokalpolisområdeschef.

Förödande för de boende

Gunnar Wærness som bor i området där branden härjade berättar att branden har ändrat hans tankesätt.

– Det är verkligen hemskt att detta hände. Men det har inneburit att vi som bor i området förstår hur det är att bo så nära en snustorr granskog. Sammanhållningen har blivit bättre hos oss som bor här, säger Gunnar Wærness.