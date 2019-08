Polisen jagade smitare med helikopter

En bilförare valde att köra förbi en trafikkontroll i Tomelilla tidigare under fredagskvällen och fortsatte att köra när polisen försökte få honom att stanna. Under biljakten körde han in i sidan på flera fordon.

Vid en trafikkontroll i Tomellilla valde en förare att köra förbi polisen istället för att stanna. Polisen kallade in flera patruller och när föraren vägrade att stanna tillkallades också en helikopter som fanns tillgänglig i närheten. – Det gick i väldigt höga hastigheter och bilen träffade flera fordon i sidan under jakten, bland annat en ambulans, berättar Patric Fors som är presstalesperson vid polisens ledningscentral. Jakten slutade efter att polisen lagt ut en spikmatta i Smedstorp som så småningom gjorde att bilen inte kunde köra vidare. Föraren greps på platsen där bilen stannade och hans misstänks i nuläget för grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, Narkotikabrott eget bruk samt smitning från trafikolycka. – Eftersom bilen kan ha orsakat skador på andra fordon som den passerade, vill vi gärna ha kontakt med vittnen eller personer som har fått skador på sina bilar, säger Patric Fors. Dela Dela

