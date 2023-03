Problem i tågtrafiken i sydvästra Skåne

Under tisdagen ställde Skånetrafiken in tågtrafiken på vissa sträckor på grund av snöovädret. 28 busslinjer var också inställda under kvällen på grund av halkan. Problemen under onsdagen är inte väderrelaterade.

Det är stopp i tågtrafiken mellan Trelleborg och Östra Grevie och det påverkar trafiken mellan Malmö och Trelleborg. Anledningen är ett elfel och Skånetrafiken hoppas att tågen ska kunna rulla igen senare under dagen. Under tiden kommer bussar att köra mellan Trelleborg och Östra Grevie.

Det är också stopp i tågtrafiken mellan Malmö Hyllie och Svedala. Här handlar det om ett växelfel och prognosen är att trafiken ska vara igång igen under onsdagseftermiddagen. Under tiden körs ersättningstrafik mellan Malmö Hyllie och Svedala.