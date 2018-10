Räddningstjänsten varnar: “Ladda din elcykel under uppsikt”

Elcyklarna blir alltmer populära. Det innebär att allt fler batterier måste laddas runt om i svenska hem. Ska den som har en elcykel blir orolig för brandrisken nu?

– Jag anade att den frågan skulle komma, säger Patric Nilsson som är inre befäl på Räddningstjänsten Syd.

Giftig rök

Elcyklarna drivs med litiumbatterier, precis som till exempel hooverboards och mobiltelefoner.

– Jag skulle inte vilja säga att brandrisken är stor, men visst finns den, säger Patric Nilsson.

Det som är otäckt med den här sortens batterier är röken som utvecklas om de börjar brinna. Då gäller försiktighetsprincipen för räddningspersonalen. Ingen går in utan andningsskydd och rökdykarnas kläder tas om hand på ett speciellt sätt efter avslutad insats. Efter branden i Oxie under onsdagen fick också en person föras till sjukhus efter att ha andats in den giftiga röken.

Viktigt hitta samband

Ett tag kom larmen tätt om hooverboards som börjat brinna när de stått på laddning. De bränderna gjorde att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, reagerade. Och efter branden i Oxie kopplar Räddningstjänsten in sina utredare.

– Det är viktigt att samla in information från den här sortens händelser så vi kan se om det finns ett samband, säger Patric Nilsson.

Ladda under uppsikt

I väntan på det har Räddningstjänsten ett råd till alla med elcyklar.

– Ladda batterierna när du kan ha dem under uppsikt, säger Patric Nilsson.

– Ladda alltså inte på natten eller när du inte är hemma. Det är ju egentligen samma råd när det gäller mobiltelefoner, även om alla inte tänker på det.