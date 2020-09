Region Skåne stäms på mångmiljonbelopp

Vårdexpressen var tänkt att förenkla och effektivisera arbetet på vårdcentralerna. Med det nya redskapet skulle patienterna själva fylla i sina symptom på en läsplatta före besöket hos doktorn. Vårdinnovation lanserade verktyget som baserat på artificiell intelligens som skulle kunna hjälpa vårdpersonalen att ställa diagnoser och ge förslag på provtagning och behandling.

Regionen bröt kontraktet

SVT:s granskning visade bland annat att Vårdinnovation som vann upphandlingen fick förhandsinformation flera månader innan den ägde rum. Regionen satte till en extern utredning och en av regionens strateger och rådgivare togs ur tjänst. Konsultutredningen kom fram till att det var rätt att ifrågasätta upphandlingen och i januari meddelade regionen att man bröt kontraktet värt 400 miljoner kronor med Vårdinnovation.

Vill ha hela ersättningen

För att bryta avtal på det här sättet måste det ha skett ett ”väsentligt avtalsbrott”. Det anser Vårdinnovation inte att det har gjort och därför stämmer företaget Region Skåne på hela värdet av avtalet plus de konsultersättningar man skulle fått under kontraktstiden och den vinst man förväntade sig göra. Mycket i stämningsansökan som lämnats in till Kristianstads tingsrätt är sekretessbelagd, men enligt Kristianstadsbladet rör det sig om sammanlagt nästan en halv miljard kronor.

I sin stämningsansökan skriver Vårdinnovation att det finns klara bevis för att pilotfasen av projektet var avslutad och att Vårdexpressen var på väg att införas allmänt inom primärvården. Enligt avtalet med regionen har därmed företaget rätt till ersättning enligt avtalet. Att det framkommit uppgifter om att upphandlingen inte gått rätt till räcker inte för att bryta avtalet.

Söker kommentar

Vårdinnovation förnekar alla anklagelser som riktats mot företaget. Region Skåne ska nu svara på stämningen och ange sina skäl.

SVT Nyheter Skåne söker Region Skåne för en kommentar om stämningen.