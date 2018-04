Resistenta tarmbakterier hittade på barn- och ungdomskirurgin i Lund

Vid den veckovisa övervakningen och odlingen av resistenta bakterier på barn- och ungdomskirurgiska avdelningen hittades först ett fall av den antibiotikaresistenta tarmbakterien VRE och kort därpå ytterligare tre fall.

Alla de fyra fallen rör sig om barn som har vårdats på samma rum på avdelningen.De fyra patienterna är endast bärare av bakterien och har inte drabbats av någon sjukdom kopplad till bakterien.

– Generellt sett är VRE inte farlig och den orsakar sällan sjukdomar bland personer som är friska. Om man är sjuk däremot och har ett nedsatt immunförsvar, finns det en ökad infektionsrisk. Och om man smittats av bakterien, är den svårbehandlad vilket gör att den kan ställa till stora problem för känsliga individer framför allt på sjukhus, säger Erik Sturegård, överläkare och enhetschef på Vårdhygien i Skåne.

Ett femtiotal barn har screenats

Enligt Erik Sturegård kan bakterien orsaka olika sjukdomar beroende på var den tar sig in i kroppen, till exempel via urinvägar eller blodet. Källan till smittspridningen i Lund är fortfarande okänd men är under utredning.

– Vi vill väldigt gärna veta varifrån smittan kommer. Än så länge har vi inte fått svar på de odlingar vi tagit så jag vill inte spekulera, säger överläkare Erik Sturegård.

För att säkerställa att smittspridningen stoppas har samtliga 54 barn som vårdats på avdelningen sedan den 20 februari i år screenats, för att upptäcka eventuell smitta. Inneliggande patienter på avdelningen testas kontinuerligt och lokalerna har smittstädats.

Ett globalt problem

– Vi tar detta på väldigt stort allvar och gör vårt yttersta för att hindra spridning. VRE ger sällan upphov till sjukdom men det är väldigt ovanligt med utbrott bland småbarn, säger Marie Ekberg, chefläkare på SUS, i ett pressmeddelande på fredagen.

Enligt Erik Sturegård har det de senaste åren förekommit ett par utbrott med VRE hos vuxna patienter vid skånska sjukhus. För närvarande har man hittat smittan på flera sjukhus i andra delar av Sverige, men den bakterien är av en annan stam än den som hittats på barn- och ungdomskirurgiska avdelningen i Lund.

– Det här problemet är en del av den globala epidemin och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i världen, säger han till SVT Nyheter Skåne.