Centerkrav: Låt skilsmässobarnen passera gränsen

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö, menar att regeringen måste hitta undantag från inreseförbudet för till exempel barn med föräldrar på båda sidor om sundet och för danskar som har egna företag i Sverige.



- Det med barnen är det absolut viktigaste, det går emot all rimlighet att man inte kan komma över och besöka sina föräldrar. Åtminstone de som har föräldrar med delad vårdnad borde få komma över – det kan man visa papper på, säger Niels Paarup-Petersen.



Under tisdagen har han lyft frågan med justitiedepartementet.



- Min uppfattning är att regeringen har lyssnat på kritiken. Det kommer att lösa sig, och jag hoppas det blir inför förlängningen den 21 januari, säger Niels Paarup-Petersen.

Är det inte rimligt att regeringen tar till åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset?



– Det är hittepå. Människor som jobbar kan åka över, och de träffar ju många fler än barn som åker över för att träffa sina föräldrar. Det är ingen stor smittspridningskälla, säger Niels Paarup-Petersen.