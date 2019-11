Rosenberg tvåmålsskytt i sin sista allsvenska match

– Klart man grämer sig lite när det inte ser ut att bli guld, sade Rosenberg till C More direkt efter matchen in väntan på att slutsignalen ska ljuda på Östgötaporten.

Malmö FF vann med 5-0 mot ÖSK och var länge i guldstridens förarsäte i den allsvenska slutomgången. Men tolv mil därifrån firade till sist Djurgården-spelarna guldet efter 2—2 mot IFK Norrköping på Östgötaporten.

Började som femåring

Lagkaptenen Markus Rosenberg, som började i klubbens fotbollsskola som femåring, hade förstås drömt om ett bättre avslut — att få fira sitt fjärde och sista SM-guld inför närmare 2 500 tillresta Malmösupportrar.

2001 debuterade Rosenberg som 18-åring i allsvenskan hemma mot AIK. Sedan dess har han betytt enormt mycket för sin moderklubb — där han varit med och vunnit tre SM-guld och spelat gruppspel i både Champions League och Europa League.

Men MFF fick ett drömläge direkt i guldstriden — körde över Örebro i första halvleken samtidigt som Norrköping gjorde två mål mot Djurgården. Efter elva minuter var Rasmus Bengtsson framme och tryckte in 1—0 från nära håll.

Sällan målskytt på konstgräs

Bara fyra minuter senare utökade Malmö till 2—0 genom Arnor Traustason. Och nästan i samma stund hade också Norrköping gjort 2—0 mot Djurgården. Efter 57 minuter ökade sedan Malmös Søren Rieks ledningen efter en frispark.

Sen tog Markus Rosenberg över föreställningen på konstgräset — ett underlag som Rosenberg inte gjort mål på i allsvenskan på tre år och tre månader.

”Vi kunde bara göra vårt jobb”

Efter en dryg timme var Rosenberg påpassligt framme och tryckte in 4—0 från nära håll och firade vilt. Sex minuter senare ökade Rosenberg till 5—0 — men den gången jublade inte Malmöklacken lika högt eftersom Djurgården precis kvitterat till 2-2 mot Norrköping.

– Vi kunde bara göra vårt jobb. Vi gör en fantastisk match ändå, sade Markus Rosenberg till CMore.