Så löser Hässleholms kommun bemanningskrisen i vården

– Vi såg när vi hade annonsen ute i första vändan att vi fick in fler sökande i den åldersgruppen, säger Michell Grönlund som är kommunikatör på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun och som varit med i den grupp som spånat fram hur de ska få fler sökande till sommarjobben.

Det kommunen brottats med har varit att färre och färre sökt de kommunala sommarjobben inom vården, men nu verkar trenden ha vänt. Förutom annorlunda marknadsföring av jobben har kommunen även ändrat om i ansökningsprocessen.

– Vi vill inte att någon ska undvika att söka för att det är knöligt och jobbigt, säger Michell Grönlund.

”Slipper ha personalbrist”

Än så länge har 950 ansökningar till sommarjobb som undersköterska och vårdbiträde kommit in. Det totala antalet sökande till de jobben förra året var 650.

– Att ha fler sökande innebär att vi har ett större urval och att om någon i ett sent skede hoppar av så har vi andra att sätta in. Då slipper vi ha personalbrist under sommaren, säger Michell Grönlund.

Finns det inte en risk att ni ”tar” personer som annars hade sökt sommarjobb i andra kommuner?

– Jo, de bör passa sig så att vi inte snor allihop, för vi är på hugget, säger Michell Grönlund och skrattar.

– Nej, jag skämtar. Det här visar att vi med enkla åtgärder kunde få 300 personer mer att söka. Jag tror att det finns så att det räcker och blir över till alla kommuner faktiskt, säger Michell Grönlund.

I videoklippet ovan får du höra mer om konkreta åtgärder kommunen gjort för att locka fler sökande.