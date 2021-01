Hittills har inga fall av covid-19 som smittat via blodet upptäck eftersom smittan främst sprids via luftvägarna. Trots det har särskilda regler för blodgivning satts in.

Bland annat uppmanas blodgivare att vänta 14 dagar efter symptom innan blod kan ges och den som är vaccinerad måste vänta sju dagar.

