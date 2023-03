Så påverkas trafiken i Skåne av ovädret

En snöstorm är på väg att dra in över Skåne. I norra Skåne har SMHI utfärdat en orange varning och det väntas påverka trafiken rejält.

– Vi utgår från SMHI:s prognoser och baserat på dem har vi redan nu valt att ställa in några avgångar, säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Streckorna som drabbas är Eslöv-Teckomatorp, Teckomatorp-Helsingborg och Ystad-Simrishamn. Samtliga sträckor är inställda till och med klockan 12 på onsdag.

Blåsten som ställer till det

Det är inte i första hand snön som ställer till det, utan blåsten.

– Den största anledningen till att just de här sträckorna ställs in är att de inte är vindsäkrade. Större sträckor som Malmö-Göteborg ska inte vara i fara som det ser ut just nu, säger Felicia Danielsson.

Hur kommer det sig att sträckorna är inställda ända till onsdag?

– Det är SMHI:s varning som ligger så länge. Sen måste vi också ha lite tid efter för att kolla av och eventuellt rensa spåren, säger hon.

Dubbeldäckare i fara

Från Skånetrafikens håll har man ännu inte ställt in några bussträckor. Däremot ligger de nya dubbeldäckarna i farozonen, men de kommer i stället ersättas med vanliga bussar.

– Det kan bli stökigt i trafiken, det får man ställa in sig på, säger Kristian Ördell, presskommunikatör på Skånetrafiken.

Beroende på hur vädret utvecklar sig riskerar fler avgångar att påverkas och såväl Trafikverket som Skånetrafiken uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterade under tisdagen.

– När man ska resa i morgon så bör man i god tid planera sin resa, det kan ändras snabbt, säger Kristian Ördell.