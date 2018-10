Tågstrul mellan Malmö och Kävlinge

Enstaka tåg kommer att ställas in under rusningstid mellan Malmö och Helsingborg, och även mellan Malmö och Hässleholm.

– Vi kör enkelspår just nu så man får förbereda sig på längre restid och vara ute i god tid, säger Theresia Swanholm på Skånetrafikens presstjänst.

Just nu är det svårt att ta sig mellan Malmö och Kävlinge. Ersättningsbussar har satts in på sträckan och kör via Gunnesbo.

På sträckan Malmö – Lund stannar vissa Pågatåg extra i Burlöv och Åkarp för att plocka upp resenärer som står där och väntar.

