Sjöbo inför parkeringsförbud – ska motverka stökiga bilträffar

SVT Nyheter har tidigare skrivit om problemet med A-traktorer och hög musik som stört Sjöboborna under kvälls- och nattid.

Nu ska Sjöbo kommun få bukt med problemet och i samråd med kommunpolisen har de nu fått igenom ett beslut om att sätta upp skyltar för att förhindra bilträffar sent på kvällarna, något Skånska Dagbladet var först att berätta om.

– De är beställda och kommer förhoppningsvis att sättas upp inom två veckor. Det har fattats ett beslut och de kommer sättas upp, säger Håkan Andersson, verksamhetschef för tekniska förvaltningen i Sjöbo.

Bilträffarna kommer inte upphöra

Ica Kvantums parkering tycks ha blivit samlingsplatsen för bilträffarna med flera klagomål om ljud- och ordningsstörningar. Nu kommer det råda parkeringsförbud under vissa tider.

– Det kommer säkert få en effekt på den platsen. Men med stor sannolikhet kommer dessa bilträffar att flytta till ett annat område. Jag är övertygad om att de kommer ske på andra platser och då kommer det kanske inte störa boende som det gör vid den parkeringen. Det kan också minska eftersom det blir svårare och att de behöver flytta sig.

Värre på sommaren – även under veckodagarna

Polisen får sedan den 1 juli utfärda böter för den som spelar hög musik och som stör ordningen.

– Det har spelats väldigt hög musik och har varit allmänt stökigt in på småtimmarna. Nu under sommaren har det inte enbart varit under helgerna utan på veckodagarna.

– Vår förhoppning är det kommer bli lugnare i Sjöbo och att de har sina bilträffar på ett annat sätt som inte skapar obehag för människor runt omkring, säger Håkan Andersson.