Sju personer åtalades på onsdagen misstänkta för att ha fört in tiotusentals liter sprit i landet via Malmö. Foto: TT/arkiv

Sju åtalas för att ha smugglat tiotusentals liter sprit via Malmö

Sju personer åtalades på onsdagen misstänkta för att ha fört in tiotusentals liter alkohol i landet via Malmö. En av dem ska vid 459 tillfällen ha smugglat in närmare 28 000 liter sprit.

Det handlar om en av de mest omfattande utredningarna, som tullen i Malmö bedrivit på flera år. Samtliga sju åtalas, vid Malmö tingsrätt, för grov smuggling, och det som kännetecknar införseln är att den skett i mindre mängder vid ett stort antal tillfällen. Fört in vid 459 tillfällen En av de åtalade, en 54-årig man, misstänks ha olovligen fört in närmare 28 000 liter sprit från Danmark till Sverige. Smugglingen ska ha ägt rum från september 2017 till augusti 2018 vid hela 459 tillfälllen. En annan av de åtalade, en 39-årig kvinna, misstänks vid 171 tillfällen ha fört in drygt 10 000 liter sprit. En av de mest omfattande Ytterligare en person, en 58-årig kvinna, åtalas för ”olovlig befattning med smuggelgods”. Hon misstänks ha varit en av smugglarnas storkunder och ska vid 16 tillfällen ha köpt av den insmugglade spriten. – Det här är en av de mest omfattande utredningar som vi drivit på flera år, skriver Jesper Liedholm på Tullverket i ett mejl till SVT Nyheter. Dela Dela

