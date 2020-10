Covid-19: Skåne nära drabbas av dansk karantän

Det var på torsdagen som Statens Serum Institut beslutade stänga gränsen för tolv svenska län. I södra Sverige finns Blekinge, Kronoberg och Halland med på listan.

Karantänsgränsen går vid 30 nya smittade med per 100 000 invånare per vecka under de två senaste veckorna.

– Skåne hade vid mättillfället i tisdags 29,8 nya smittade och var oerhört nära att också sättas i karantän, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

Ikraft på lördag

Karantänen träder ikraft på lördag, och nästa vecka görs en ny mätning. På torsdag kommer ett nytt beslut från seruminstitutet.

– Den som bor i ett län som befinner sig i karantän får inte göra turistbesök eller besöka goda vänner i Danmark. Däremot finns det, precis som när gränsen mot Danmark stängdes tidigare i år, ett antal undantag, säger Johan Wessman.

En rad undantag

Den som arbetar eller studerar i Danmark eller behöver göra en affärsresa får passera gränsen. Det gäller också varuleveranser och personer som har en make/maka, ”kæreste” eller föräldrar i landet.

Den som reser in i Danmark från Skåne eller något av övriga öppna län bör ha pass, nationellt körkort eller id-kort med sig. Dessutom krävs ett personbevis, där det framgår var man bor.