Varning för skyfall i Södra Sverige

I de västra delarna av Skåne kan det komma stora regnmängder under kort tid. Gränsen för varningsområdet går strax öster om Hässleholm.Kraftiga regn- eller åskskurar rör sig in under eftermiddagen och kan lokalt ge stora regnmängder på kort tid med risk för exempelvis översvämmade källare och dagvattensystem.

– Det skulle lokalt kunna gå upp till mängder över 35 millimeter, men sedan rör det sig om ganska lokala fenomen. Tittar man över Halland och västra Skåne i lite större områden så ser det ut som 5-10 millimeter, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

SMHI har gått ut med en gul varning under framför allt söndagseftermiddagen samt kvällen. Var de kraftigaste skurarna kommer att hamna är för osäkert att säga.

– En gul varning innebär att det finns risk för att människor påverkas negativt av väderförhållanden. Skyfallet bli kortvarigt, men de som exempelvis vet att de brukar ha problem i exempelvis källare kan behöva göra sig redo, säger Tora Tomasdottir meteorolog på SVT.

– Sedan kommer skurarna mattas av under sena kvällen och natten och dra bort, säger Erik Höjgård-Olsen.