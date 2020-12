Så ser smittspridningen ut i din kommun

Helsingborg är fortsatt den kommun som har flest antal smittade av covid-19 i förhållande till antalet kommuninvånare under vecka 50. Där har 917 personer per 100 000 invånare insjuknat (totalt 6995), att jämföra med 875 per 100 000 invånare vecka 49.



På andra och tredje plats är Landskrona och Klippan där antalet smittade per 100 000 invånare var 893 respektive 861 personer under torsdagen.

Örkelljunga har minst smittspridning den senaste veckan i förhållande till befolkningens storlek. Där har 252 personer per 100 000 invånare smittats (totalt 205).

Nedan finns hela listan och där kan du se hur det ser ut just din kommun. Mer coronastatistik finns på Folkhälsomyndighetens och Region Skånes hemsidor.