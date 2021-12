Snö, regn och blåst ställer till det i trafiken

Vindkänsliga fordon varnas för att köra över Öresundsbron och Trafikverket varnar för hala eller vattenfyllda vägar när snön faller över Skåne. Temperaturerna ligger runt nollan eller ett par minusgrader på sina håll på torsdagsmorgonen och det rapporteras hela tiden om nya olyckor i trafiken. Enligt Trafikverket är det under torsdagsmorgonen besvärligast väglag i de nordvästra delarna av Skåne.

Snöbekämpningen är igång med både saltbilar och plogbilar samtidigt kommer rapporter om att det ligger träd som blåst ner träd på flera vägar i länet på grund av blåsten.

Under onsdagen snöade det under förmiddagen i hela Skåne men i de södra delarna övergick det i regn under eftermiddagen och kvällen. Under natten mot torsdagen sjönk temperaturen till några minusgrader vilket gjort vägarna hala. samtidigt ligger det mycket vatten kvar under broar och viadukter.