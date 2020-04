Socialtjänsten i Malmö bad hemlös 16-åring söka sovplats

Den idag 16-årige ”Adnan” och hans 18-årige bror kom till Sverige 2015 som ensamkommande från Syrien. Till en början var de placerade på olika orter i Skåne, men när pappan anslöt 2019 valde familjen att bosätta sig i Malmö.

Via kontakter lyckades familjen hyra en lägenhet i andra hand från maj 2019 till den 31 mars i år. I mitten av juni flyttar de in i en ny bostad med ett förstahandskontrakt. Men under mellanperioden är familjen hemlös.

Fråga vänner om sovplats

– Vi har ansökt hos socialen om akutboende många gånger. Det enda vi får är avslag och de säger att jag som barn ska prata med mina vänner för att se om jag kan sova hos dem, säger ”Adnan”.

Rikard Vroland, avdelningschef på socialtjänsten i Malmö, menar att myndighetens uppgift i förstahand är att hjälpa de som har en omfattande social problematik.

- I övrigt sträcker sig bara socialtjänstens ansvar till att lösa hemlöshetsproblematik under kortare perioder. Det är i de fallen som nödbistånd blir aktuellt.

Strukturellt hemlösa

”Adnan” och hans familj räknas som strukturellt hemlösa eftersom de inte har någon social problematik utan bara saknar bostad. Därför kan de endast räkna med nödbistånd.

Det är Karin Edlund, socionom på Skåne stadsmission, kritisk till.

– Jag kan absolut förstå att man som socialtjänst försöker att lägga så stort ansvar som möjligt på personer att själva söka lägenheter. Men det här är att ta det till en absurd nivå när de ber barn skicka sms till andra barn för att se om de kan sova där.

Föräldrarnas ansvar

Rikard Vroland medger att situationen för hemlösa familjer naturligtvis är väldigt svår men att det största ansvaret ligger på föräldrarna.

– Föräldrarna måste ta sitt ansvar och söka boende där det finns.

Uppmanar ni barnen att hjälpa till i sökandet av bostad?

– Det kan jag inte säga generellt.

Enligt Karin Edlund på Skåne stadsmission har familjen förgäves sökt boende på flera håll i Skåne. Beslutet om att inte hjälpa familjen kommer att överklagas till arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö.

”Adnan” heter i verkligheten något annat.