Soligt i helgen men sommarvärmen dröjer

Under fredagen blir det växlande molnighet med enstaka regnskurar.

– Men mellan skurarna tittar också solen fram och med solens hjälp ska vi nog ändå nå upp mot 15 grader åtminstone, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Vidare in på lördag och söndag drar försommarvärmen in på riktigt. Värmen håller i sig även nästa vecka och bjuder på en hel del solsken. Under måndag och tisdag kan temperaturen stiga upp emot över 20 grader.

– Sen får vi se vad som händer resten av veckan, det lutar åt att det fortsatt kommer bjudas på en hel del sol, säger Marcus Sjöstedt.