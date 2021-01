Deras hus kan rivas när den nya järnvägen byggs

Örjan Andreasson är lantbrukare i Hallaröd sedan många år tillbaka. Hans verksamhet kan komma att påverkas rejält av ett höghastighetsspår på hans åkrar.

Nordväst om Höör finns två alternativ på korridorer – det vill säga zoner där spåren kommer att byggas. Om det spår som planeras bredvid Hallaröd blir verklighet ligger markerna som Örjan Andreasson brukar till 80 procent intill spåren.

– Det är mycket ovisshet innan man vet var spåren ska dras. Hur jag ska ta mig till mina fält och hur mycket mark som försvinner. Det drabbar alla utmed sträckningen, såväl skogs- som lantbrukare, säger Örjan Andreasson.

Karta över ett av Trafikverkets förslag på ny järnväg mellan Hässleholm och Lund. Det blåa på kartan visar inom vilket område spåren kan komma att hamna. Byggstarten är planerad till 2027. Foto: SVT

Trafikverket beredda på kompensation

Men det är inte bara jord och skogsbruket som kan komma att påverkas. Flera husägare är oroliga för att deras hus kan komma att rivas för att ge plats år spåren.

– Som jag bor i dag har jag naturen ändå in på knuten, jag går med mina hundar där varje dag. Min gård riskerar att skövlas, säger Åsa Nilsson.

Byggstart 2027

Rickard Rosenlund, programchef på Trafikverket, poängterar att man än så länge är i ett väldigt tidigt skede av planeringen och att de korridorer som föreslagits är flera kilometer breda, därför är det i nuläget svårt att säga exakt var spåren kommer att gå.

– Om delar eller hela fastigheter kan behöva att lösas in, löser vi alltid in fastigheten med marknadsvärdet plus 25 procent. Det kan vara delar av ens mark med, det kompenseras på samma sätt. Trafikverket står också för de eventuella flyttkostnaderna som tillkommer, säger Rickard Rosenlund, programchef Hässleholm-Lund på Trafikverket.

Den planerade byggstarten av sträckan mellan Hässleholm och Lund är planerad till 2027. De olika alternativen för spårdragning kan man hitta här.