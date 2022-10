Stödköp för miljoner – här är konsten som staten köpte under pandemin

”Det här är resultatet av ett regeringsuppdrag där vi skulle köpa in konst för 25 miljoner kronor,” säger Patrick Amsellem vid Statens konstråd till SVT Nyheter. Foto: Helena Bohm Nilsson/SVT

Just nu kan man se ett urval ur Coronasamlingen på Skissernas Museum i Lund. För att stötta svenska konstnärer under pandemin köpte Statens konstråd in 500 verk för 25 miljoner kronor.