Stora störningar i Lunds busstrafik

Ett flertal busslinjer påverkas av omläggningen. Eventuellt gäller det också regionbussarna, men det finns ingen information om det just nu.

Det finns än så länge ingen prognos, men Skånetrafiken räknar med att trafiken kommer att påverkas under stora delar av måndagen och eventuellt längre än så.

Det här gäller för din busslinje:

Stadsbuss linje 2

Mot Värpinge:

Linjen leds om söderut efter Botulfsplatsen och ansluter till ordinarie rutt efter Polhemskolan. Indragna hållplatser är Domkyrkan, Stadsbiblioteket, Lund C, Västertull och Idrottsplatsen.

Mot Annehem:

Bussen tar höger innan Polhemskolan och ansluter till ordniarie rutt vid Botulfsplatsen. Indragna hållplatser är Idrottsplatsen, Västertull och Bantorget.

Stadsbuss linje 3

Mot Nöbbelöv:

Efter Botulfsplatsen kör linjen norrut på Bredgatan och Kävlingevägen innan den ansluter till ordinarie rutt innan Bryggeriet. Indragna hållplatser är Stadsbiblioteket, Lund C och Kung Oscars väg.

Mot Linero:

Efter Bryggeriet tar linjen Bredgatan söderut till Botulfsplatsen. Indragna hållplatser är Kung Oskars väg, Lund C och Bantorget.

Stadsbuss linje 4

Mot Gunnesbo:

Linjen leds om söderut efter Botulfsplatsen och ansluter till ordinarie rutt strax före Polishuset. Indragna hållplatser är Domkyrkan, Stadsbiblioteket och Lund C.

Mot Norra Fäladen:

Linjen viker av söderut efter Polishuset och ansluter till ordinarie rutt vid Botulfsplatsen igen. Indragna hållplatser är Bantorget.

Stadsbuss linje 5

Mot Nova:

Linjen leds om söderut efter Botulfsplatsen och ansluter till ordinarie rutt strax före Polishuset. Indragna hållplatser är Domkyrkan, Stadsbiblioteket och Lund C.

Mot Råbylund:

Linjen viker av söderut efter Polishuset och ansluter till ordinarie rutt vid Botulfsplatsen igen. Indragna hållplatser är Bantorget.

Stadsbuss linje 6

Mot Nöbbelöv:

Efter Botulfsplatsen kör linjen norrut på Bredgatan och Kävlingevägen innan den ansluter till ordinarie rutt innan Bryggeriet. Indragna hållplatser är Stadsbiblioteket, Lund C och Kung Oscars väg.

Mot S:t Lars:

Efter Bryggeriet tar linjen Bredgatan söderut till Botulfsplatsen. Indragna hållplatser är Kung Oskars väg, Lund C och Bantorget.

Stadsbuss linje 7

Mot Östra Torn:

Efter Botulfsplatsen går bussen norrut via Bredgatan och därefter höger in på Biskopsgatan där den ansluter till ordinarie körväg innan Biskopshuset. Indragna hållplatser är Lund C, Kung Oskars Väg och Allhelgonakyrkan.

Mot Klostegården:

Efter Biskopshuset tar linjen Bredgatan söderut till Botulfsplatsen. Indragna hållplatser är Allhelgonakyrkan, Kung Oskars Väg, Lund C och Bantorget.