Storseger för MFF mot Brommapojkarna

Brommapojkarna fick en bra start inför hemmapubliken, och det var just Hellqvist som fick första tillfället att spräcka Malmö-målvakten Johan Dahlins nolla.

– Han är en bra målvakt, Dahlin. Han gjorde en bra räddning. Jag försökte sätta den i bortre, men det var en bra räddning, sade anfallaren om chansen redan i andra minuten.

BP skapade några ytterligare några bra lägen, men det var Malmö FF som stod för målen.

Søren Rieks gav gästerna ledningen i 24:e minuten, med ett avigt skott som letade sig in vid Nikola Petrics högra stolpe.

– När man har bra självförtroende så skjuter man. Skönt att den gick in, skönt att vi är i ledning, sade Rieks till C More i halvtid.

– Vi måste se till att göra 2–0, så att vi kan stänga matchen. Vi kan inte bli för defensiva, för passiva, vi måste fortsätta.

Det var precis vad Malmö gjorde. Eric Larsson lurade bort två BP-spelare innan han pricksköt 2–0 i 62:a minuten och minuten senare skickade Marcus Antonsson in 3–0-målet. På tilläggstid missade inbytte Markus Rosenberg en straff.

Med segern har Malmö FF två poäng upp till trean IFK Norrköping. Brommapojkarna – som har tre raka förluster och 0–11 i målskillnad i allsvenskan – är kvar i botten, där laget jagas av Dalkurd och Trelleborg.