Stor polisinsats inför MFF-matchen – helikopter bevakar

Polisen har under dagen förberett sig för matchen mellan Malmö FF och Djurgårdens IF. Polisen meddelar att man kommer ha polis på plats under hela dagen och en helikopter kommer övervaka området. Redan under dagen meddelar polisen att det har inträffat incidenter.

– Vi har påträffat pyroteknik och haft lite mindre incidenter mellan människor, säger Rickard Lundqvist.

Allmänhetens säkerhet viktigast

Polisen skriver i ett pressmeddelande att det viktigaste för dem är att allmänheten känner sig trygg.

”Säkerhet och ordningshållning inne på Stadion är i första hand arrangörens ansvar men Polisen står redo att stötta vid behov. Allmänhetens säkerhet är alltid viktigast för Polisen.” Skriver polisen i ett pressmeddelande.

Förutom helikopter kommer polisen ha tillgång till att dokumentera skeendet genom till exempel filmning och inne på Stadion finns kameraövervakning som kan användas i brottsutredning och lagföring.