Bombgruppen på plats i Lomma – granat på strand ska sprängas

– Det är någon som ringer vid 14.30 om ett suspekt föremål på stranden. Vi kan inte gå in på närmre detaljer om vad det är för föremål just nu. En patrull har undersökt föremålet och vakthavande befäl tog beslut att kalla in bombgruppen, säger Evelina Olsson, polisens presstalesperson.

Det cirka 400 meter stora avspärrade området ligger på en badstrand i Lomma. Enligt Evelina Olsson fick en del strandbesökare flytta på sig när polisen spärrade av.

Gammal militär granat

Efter att bombgruppen anlänt och undersökt föremålet utökades avspärrningarna ytterligare. Enligt polisen rör det sig om en gammal militär granat som ska sprängas på plats.

Vid 17.20-tiden kunde granaten sprängas av bombgruppen.

– Nu är det sprängt och avspärrningarna är hävda. Allt har gått bra och är tillbaks till det vanliga, säger Evelina Olsson.