Tågbrist efter nedriven kontaktledning i Helsingborg

Den nerrivna kontaktledningen ställer till det för Skånetrafiken på flera olika sätt. Till exempel går det bara att använda två spår på Knutpunkten tills reparationen är klar. Men det är inte det värsta.

– Vi har en massa vagnar som finns på bangården i Helsingborg. Den nerrivna ledningen gör att de är inlåsta, vi kommer inte åt dem, säger Mats Olsson på Skånetrafiken.

Färre och kortare tåg

Det gör att det blir både färre och kortare tåg under hela dagen.

– Vi har tvingats ta bort de insatståg som går mellan Helsingborg och Malmö. Vi har också tagit bort expresstågen, säger Mats Olsson.

Knutpunkten är hårt sliten och ska stängas under två veckor i november för att Trafikverket ska renovera. Något som verkligen behövs säger Mats Olsson.

– Anläggningen där upp är helt nersliten. Det är bra att den ska renoveras, men det är tråkigt att man låtit det gå så här långt.

Trångt på tågen

Trafiken kommer att påverkas vid följande stationer:

Helsingborg C, Hyllie, Barkåkra, Burlöv, Båstad, Dösjebro, Förslöv, Glumslöv, Gunnesbo, Ramlösa, Hjärup, Häljarp, Kattarp, Kävlinge, Landskrona, Lund C, Malmö C, Maria, Rydebäck, Triangeln, Åkarp, Ängelholm, Ödåkra, Laholm

Skånetrafiken kommer inte att sätta in några ersättningsbussar, så det kommer att bli trångt på tågen. Felet beräknas inte vara avhjälpt förrän vid 16-tiden.