Enligt Skåetrafiken beräknas trafiken vara igång först under onsdagen igen.

Trafikverket skriver på sin hemsida att de stationer där tågtrafiken kan påverkas är Trelleborg, Östra Grevie, Västra Ingelstad, Svågertorp / Malmö Syd, Hyllie, Triangeln, Malmö C, Burlöv, Åkarp, Lund C, Gunnesbo, Kävlinge, Dösjebro, Häljarp, Landskrona, Glumslöv, Rydebäck, Ramlösa, Helsingborg C.