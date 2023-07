Tånginvasion på Trelleborgs stränder: ”För dyrt att sanera”

Redan under vinterhalvåret blåste massvis med tång in över stränderna. Därefter har tången täckts över med sand och sedan har mer tång strömmat in, vilket gjort att det nu bildats flera lager på vissa stränder.

Stränderna rensas emellanåt men enligt kommunen är det inte möjligt att göra badplatserna helt rena från tång.

– Vi tittar på nyttan mot kostnaden. Skulle vi tångrensa ofta kommer det ändå in ny tång från havet på grund av vindarna. Att åtgärda luktproblematiken anser vi skulle vara för dyrt, säger Kristoffer Tonning, avdelningschef för stadsmiljöavdelningen på Trelleborgs kommun.

Rensningen utförs av entreprenörer

På de kommunala stränderna är det entreprenörer som utför rensning av tång på uppdrag av kommunen.

– Några gånger i veckan tittar entreprenörerna på stränderna. När de anser att det behövs rensas hör de av sig till ansvarig på kommunen som sedan beslutar om det ska göras eller inte. Då tar vi hänsyn till väderprognoser, vindförhållanden och hur många som förväntas bada på stränderna framöver, säger Kristoffer Tonning.

I klippet berättar Tonning mer om tångproblematiken.