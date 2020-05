Tjuvar körde hjullastare in i butik

En klädaffär i Everöd blev under natten mot söndagen utsatt för en smash and grab-kupp. Enligt uppgifter från polisen ska tjuvarna ha kört en hjullastare igenom en vägg och vidare in i butiken.

Väl inne i butiken har gärningspersonerna tillskansat sig kläder av ett betydande värde och sedan lämnat brottsplatsen. Polisen larmades till platsen av ett bevakningsbolags larmcentral strax efter halv ett på söndagsmorgonen. – Vi vet inte exakt vad de har kommit över eller vad det är värt men det ska handla om ett större värde. Vi får invänta butikens inventering, säger polisens presstalesperson, Jimmy Modin. Polisen söker vittnen Hjullastaren som lämnades kvar på brottsplatsen stals på lördagseftermiddagen från en byggarbetsplats i Åhus. – Därför är vi väldigt intresserade av att prata med den som eventuellt har sett den här hjullastaren på vägen mellan Åhus och Everöd, någon gång under lördagseftermiddagen eller kvällen, säger Jimmy Modin. Brottsplatsen i Everöd är nu avspärrad i väntan på att polisen ska genomföra en teknisk undersöknig. Dela på Facebook Dela på Twitter

