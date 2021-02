Tufft år för Malmö stadsteater – så har pandemin påverkat

– Det som har varit bra under den här tiden är att man har insett hur mycket teatern behövs, säger Linn Mildehav, skådespelare.

En av vårens pjäser Ibsens Bokmania skulle ha haft premiär nu i januari men när det kommer att bli är fortfarande oklart. Ägaren Malmö Stad har stängt Stadsteatern, personalen är sedan en tid tillbaka hemskickade och föreställningarna har skjutits upp och ställts in med kort varsel.

– Man brukar ju säga the show must go on, och lägger man ner en föreställning som jag har gjort nu fem gånger, det är det värsta. Det värsta!, säger Kitte Wagner, chef på Malmö Stadsteater.

Mer om det här i Sverige! klockan 19:00 ikväll, lördag i SVT 1.