Tung snö stänger sporthallar i Hässleholm

– Vi kommer att skotta taken under helgen och av säkerhetsskäl stänger vi anläggningarna, säger Henrik Samevik, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Hässleholm.

Han säger att det har kommit tre decimeter snö och att den ligger tung på taken.

– En del av byggnaderna från slutet av 60- och början av 70-talet har en takkonstruktion som kan innebära en risk. De har en lägre bärighet än nyare hustak, säger Henrik Samevik.

Han hoppas att all snö kommer att kunna tas bort från taken under helgen. Om inte, får de fortsätta på måndag.

– Vi vill inte att någon ska komma till skada. Vi håller stängt tills skottningen och snöröjningen är klar.