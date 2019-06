Två kvinnor utsatta för sexualbrott

Polisen kallades till Lindängen strax före midnatt. En kvinna i 30-årsåldern som blivit utsatt fördes till sjukhus för undersökning samtidigt som polisen spärrade av den misstänkta brottsplatsen. Ingen är gripen i det ärendet.

Under natten ska också en kvinna i 20-årsåldern ha utsatts för sexualbrott i en bostad i Malmö. Även hon fördes till sjukhus för undersökning. Under natten har polisen hämtat in en man till förhör.

Vill inte säga

Polisen vill inte gå in på vad för slags brott det handlar om.

– Vi rubricerar det som sexualbrott, säger Filip Annas som är pressinformatör hos polisen.

– Jag ser att några skrivit om våldtäkt, men det är ingen uppgift som kommer härifrån.