Vaccinatör kräver bättre villkor inför dos 3

När massvaccinationen av dos 1 och 2 drog igång så var det med ett visst gnissel. Först var det brist på vaccin och sen var det brist på personer som ville vaccineras. Kenneth Kronohage från Macc var bekymrad när SVT träffade honom i slutet av sommaren. Då var han orolig för att vaccineringen skulle bli en förlustaffär för företaget.

– Vi gick i stort sett plus minus noll, med ett litet blygsamt överskott, säger han idag.

Inte avskräckt

Och det som hände då har inte avskräckt. Går Region Skåne ut med anbud igen, så finns intresse hos Macc.

– Först vill vi så klart se anbudet och se vilka delar som förbättrats, säger Kenneth Kronohage.

– Jag tror att både vi och regionen har dragit erfarenheter av förra omgången.

Måste finnas tillgång

Då fick Macc 150 kronor per given dos, några tior mer under sommaren. Men enligt Kenneth Kronohage så är det inte dospriset som ensamt avgör om Macc nappar eller inte. Det är helheten.

– Vårt system bygger helt och hållet på att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt, säger han.

– Vi behöver veta att det både finns tillgång till vaccin och till folk som vill bli vaccinerade. I så fall är vi väldigt intresserade.

Macc har sparat all utrustning och har fortfarande kontakt med personal som vill komma tillbaka och jobba.

– Vi kan starta snabbt igen om det behövs. Men först vill vi alltså se villkoren, säger Kenneth Kronohage.