Vårvarm Kristi himmelsfärdsdag i Skåne

Äntligen blir det vårvärme för den som vill spendera torsdagen utomhus och ägna middagen vid grillen.

– De kalla nätterna är nu över i Skåne och det blir en riktigt härlig vårdag under Kristi himmelsfärd, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT.

Det kan bli några stackmoln på himlen, men över lag blir det soligt, på vissa håll uppemot 20-strecket på termometern och svaga vindar i hela Skåne.

– Under natten tätnar sen molnen och temperatur sjunker ner mot runt 15 grader under fredagen, säger Per Stenborg.

Under fredagskvällen kommer regnmoln in österifrån och det blir en regnskurar under natten mot lördagen.

– Så det gäller att ta vara på det fina vädret under torsdagen, uppmanar Per Stenborg.

Se hela väderprognosen i klippet ovan