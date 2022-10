Veckans nyheter i Skåne

I veckan kom beskedet att Region Skånes regiondirektör Alf Jönsson får sparken. Därmed utlöses hans fallskärm värd 4,7 miljoner kronor.

Alf Jönsson har varit arbetsbefriad under den time out han tagit i samband med utredningen om misstänkt mutbrott. SVT Nyheter Skåne kunde avslöja att han låtit sig bjudas på middag mitt under upphandlingen av verktyget Vårdexpressen. Den utredningen är inte avslutad, men regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) säger att den påskyndat processen.

Regionchefen får sparken efter SVT Nyheter Skånes avslöjande

Skandalscener på MFF-match

I torsdags kväll spelade Malmö FF hemma mot Union Berlin i Europa League. Malmö förlorade matchen med 0-1, men diskussionen efteråt handlade inte om fotboll, utan om skandalscenerna som utspelade sig på läktaren. En kvart in på andra halvlek sköt tyska supportrar in bengaler och brände av knallskott och fyrverkerier mot läktarsektioner. Polisen utreder fyra olika brott i samband med händelserna.

Efteråt var upprördheten stor och bland andra MFF:s vd Niclas Carlnén säger att han förväntar sig att UESFA agerar med kraft efter det som hänt.

”Förväntar mig att UEFA agerar med kraft”

Styrena börjar ta form

Det har snart gått en månad efter valet och i kommunerna börjar det bli klart vem som ska styra. I veckan stod det till exempel klart att Socialdemokraterna i Malmö nobbar Vänsterpartiet och fortsätter att styra tillsammans med Liberalerna och nu också Miljöpartiet. Och i Kristianstad tar en koalition bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna över.

Nytt styre i Malmö

M, SD och KD ska styra Kristianstad

Sveta har fått ett nytt favoritord

I våras träffade vi Svetlana Ponomarenko från Ukraina som bor i Sösdala tillsammans med sin familj. Nu har Sveta, som hon kallas, börjat skolan där hon trivs bra. I våras var hennes svenska favoritord ”knäckebröd”. Nu har hon fått ett nytt.

Sveta från Ukraina går i skolan i Sösdala